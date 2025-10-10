Başsavcılık, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından zimmet ve kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklananlar arasında eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili, Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili ve organizasyon firması sahibi ile ortağı yer almıştı.