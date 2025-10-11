Mansur Yavaş, soruşturma iznine ilişkin konuştu

Ankara'da işler karıştı...

CHP'li belediyeler rüşvet ve yolsuzlukla gündemden düşmezken, Ankara'dan da aynı haberler gelmeye başladı.

Milyon dolarlık konser harcamalarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş için, soruşturma izni istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA..."

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal olduğu değerlendirilerek bakanlıktan soruşturma izni talep edildi.

YAVAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu soruşturma talebi ile ilgili Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi. Yavaş "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından zimmet ve kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

59 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.