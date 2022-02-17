İcra sınavı 2022 ne zaman, nasıl başvurulur? İşte ücreti ve sınav kılavuzu...

İcra sınavı 2022 ne zaman, nasıl başvurulur? İşte ücreti ve sınav kılavuzu...

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak. Peki İcra Müdürlüğü Sınavı ne zaman, nasıl başvurulur, ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar..

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

Şartları sağlayan adaylar, İcra Müdürlüğü Sınavı'na girebilecek.

2022 İcra sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Sınava katılacak adaylar başvuru sürecine ilişkin bilgileri yayımlanan başvuru kılavuzu ile öğrenebiliyor.

Peki icra sınavı ne zaman 2022? İcra müdürlüğü sınav başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte şartları ve detaylar...

2022 İCRA SINAVI NE ZAMAN?

2022 İcra sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 3 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir.

ATAMA ŞARTLARI

4- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÜCRETİ 2022

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için başvuru ücreti 300 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) sistemi üzerinden yapabilecek.

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (450,00 TL) yatıracaklar.