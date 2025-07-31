ICRYPEX ve Gökalp İçer’in mal varlıklarına el konuldu

Türkiye gündemi günlerdir ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in karıştığı skandallarla çalkalanıyor.

Gökalp İçer, 14 Temmuz’da 29 yaşındaki avukat sevgilisi G.Ç.’ye uyuşturucu verdi.

SEVGİLİSİNE UYUŞTURUCU VERDİ

Uyuşturucunun etkisiyle rahatsızlanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

İçer’e iki gün sonra "Uyarıcı ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

GENÇ AVUKAT ENTÜBE EDİLDİ

Mahkeme, kadının hayatta olması nedeniyle şüpheliye ev hapsi cezası vererek serbest bıraktı.

İçer, durumu fenalaşan avukatın entübe edilmesinden sonra, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in ve şirketinin mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Bu gelişme, İçer'in 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından geldi.

SUÇ GELİRLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI İDDİASI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, çeşitli suç örgütlerinin elde ettikleri haksız kazançları ICRYPEX platformu aracılığıyla finansal sisteme soktuğu ve yurt dışına çıkardığı tespit edildi.

Bu iddialar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sulh ceza hakimliği kararıyla Gökalp İçer ve ICRYPEX A.Ş.'ye ait tüm mal varlıklarına el koydu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında İçer'in ve şirketin banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu belirtildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği de ifade edildi.