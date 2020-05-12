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- İdlib'de 10'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı
İdlib'de 10'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
- AA
- 12.05.2020 - 12:07
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
Ayrıntılar gelecek...