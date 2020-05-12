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    İdlib'de 10'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
    • AA
    • 12.05.2020 - 12:07
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    İdlib'de 10'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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