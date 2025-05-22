İETT otobüs şoförleri ile İBB anlaşmaya vardı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ödeme krizi....

İBB yönetimi, özel halk otobüsü şoförlerinin maaşlarını 4 ay boyunca yatırmadı.

Belediye yönetiminin şoförlere ödemesi gereken miktar, 6 milyar liraya ulaştı.

OTOBÜSLER KONTAK KAPATTI

Bunun üzerine hem zor zamanlar yaşayan hem de sefere çıktıkça borca giren 3 bin 20 otobüs şoförü bugün kontak kapatma eylemi düzenledi.

Megakent'in dört bir yanında otobüslerin sefere çıkmaması sonucu duraklarda yoğunluklar oluştu ve binlerce vatandaş mağdur oldu.

EK SEFERLER KURTARMADI

İBB yönetimi, vatandaşın mağduriyetini gidermek amaçlı ek seferler yağılacağını duyurdu.

Ancak ek seferlerde durumu düzeltmedi.

Bunun üzerine belediye ile İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası ile görüşme sağladı.

ULAŞIM KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Yapılan görüşmelerde taraflar arasında uzlaşmaya varıldı.

Anlaşmanın ardından eylemlerini sonlandıran otobüs şoförleri, seferlere tekrar başlayacaklarını açıkladı.