İftardan önce yürüyüşe çıkan Abdulkadir Uraloğlu, temel fıkrası anlattı

Ramazan ayının coşkusu Türkiye’nin dört bir yanında hissedilmeye devam ediyor.

Oruç ibadetinin üçüncü gününde iftar sofraları kurulurken, siyaset dünyasından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa sürede gündem oldu.

TEMEL FIKRASI ANLATTI

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Temel fıkrası anlattı.

Fıkrada Temel’in avcılıkta çok iddialı olduğu, Dursun ve Cemal Bey’le birlikte ava çıktığı aktarılıyor.

Ormanda bir deliği gösteren Temel, "Uşaklar, buradan iki tane tavşan çıkacak" diyor; kısa süre sonra gerçekten iki tavşan çıkıyor.

Daha büyük bir deliğe geldiklerinde bu kez daha büyük hayvanların çıkacağını söylüyor ve her seferinde dediği gerçekleşiyor.

TAVŞAN BEKLERKEN MAKİNE ÇIKIYOR

En sonunda oldukça büyük bir deliğin başına geldiklerinde Temel, "Uşaklar, bu sefer çok büyük bir şey çıkacak, hazır olun" diyerek arkadaşlarını uyarıyor.

Bekleyiş sürerken yer sarsılıyor ve deliğin içinden dev bir makine çıkıyor.

İSTANBUL’DAKİ TBM AÇILIŞINA BAĞLADI

Bakan Uraloğlu, fıkranın ardından "Bunu niye anlattım?" diyerek iki hafta önce İstanbul’da Kemer’e çıkan bir tünelde gerçekleştirilen TBM çıkış törenini hatırlattı.

Törene katılanların tedirginliğe vurgu yapan Uraloğlu, "Herkes merakla ne çıkacak diye bekliyordu. İşte o büyük delikten çıkan şey bizim Tünel Açma Makinemizdi" ifadelerini kullandı.

TBM NEDİR?

Bakanın atıfta bulunduğu TBM (Tunnel Boring Machine), yer altından ilerleyerek metro, karayolu ve demiryolu tünellerini açan dev mühendislik makineleri olarak biliniyor.

Silindirik gövdesi ve döner kesici başlığı sayesinde sert zeminleri kazabilen bu makineler, büyük ulaşım projelerinin temel ekipmanları arasında yer alıyor.

Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen birçok tünel projesinde de aktif olarak kullanılıyor.

YÜRÜYÜŞ TAVSİYESİ VE İFTAR MESAJI

Bakan Uraloğlu, paylaşımının sonunda vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek "Hayırlı iftarlar" dileğinde bulundu.

Oruç sürecinde sağlıklı yaşamın önemine de değinen Uraloğlu, özellikle iftar sonrası hafif yürüyüş yapılması tavsiyesi verdi.