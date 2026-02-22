Mustafa Destici: Türk Milleti Müslümandır, dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır

Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.

Programa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada açıklamalarda bulundu.

Ramazanın hayırlı olmasını dileyen Destici, Gazze'den Doğu Türkistan'a, Balkanlar'dan Myanmar'a kadar zulüm çeken ve işgal altında olanlar için dua etti.

KIZILCAHAMAM'IN KENDİSİ İÇİN ÖNEMİ

Mustafa Destici, Ankara İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve Kızılcahamam'da uzun zaman geçirdiğini, bu nedenle Kızılcahamamlılarla birlikte olmaktan, Ramazan-ı Şerif'in tadını birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kızılcahamam'ın dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin öncü ilçelerinden olduğunu ifade eden Destici, Kızılcahamamlıların vatana, millete ve devlete her zaman sahip çıktığını vurguladı.

"28 ŞUBAT'TA LAİKLİK ADI ALTINDA MÜSLÜMANLARA ZULÜM YAPILDI"

Son günlerde yaşanan laiklik tartışmalarına da değinen Destici, "Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde laiklik adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere, milletseverlere zulüm yapıldı.

Başörtüsüyle çocuklarımız okullara alınmadı. 80 darbesi oldu, bizzat Ankara İmam Hatip'te başörtüsü yasağı uygulandı. 80'li yılların sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu yasak uygulandı." dedi.

"TÜRKİYE MÜSLÜMANDIR"

168 kişi tarafından imzalanarak yayınlanan laiklik bildirisine sert tepki gösteren Destici, şunları kaydetti:

Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ramazan vesilesiyle okullarımıza bir genelge göndererek ramazanın ruhuna uygun bir şekilde faaliyetler yapılmasını istediğinde, sözde 168 aydın ortaya çıkarak 'laikliğe sahip çıkıyoruz' adı altında bildiri yayınlamışlardır.



Öncelikle bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum, evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır ve dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır. Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.



Biz gerici azınlık değiliz. Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz ve kim ne derse desin temsilcisi olmaya da devam edeceğiz.