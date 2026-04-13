Iğdır’da yüzlerce araçlık konvoyla İran’a destek verildi

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, özellikle sivil hedeflere ve eğitim kurumlarına düzenlenen hava operasyonları bölgede büyük tepki uyandırdı.

Bu saldırılarda aralarında çok sayıda kız öğrencinin de bulunduğu sivil kayıplar yaşanması, Türkiye'de de dayanışma duygusunu güçlendirdi.

İRAN HALKIYLA 'DAYANIŞMA' MESAJI

Bu süreçte İstanbul merkezli bazı derneklerle de iş birliği yapılarak, İran halkıyla dayanışma mesajı verme kararı alındı.

Bu çerçevede Iğdır'da geniş katılımlı bir araç konvoyu organize edildi.

500 ARAÇLIK KONVOYLA İRAN'A DESTEK

Kentte 'zalimin karşısındayız' temasıyla Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde bir araya gelen gönüllüler, yaklaşık 500 araçlık bir konvoy oluşturup İran'a destek verdi.

Şehirde cadde ve sokaklarda Türk, İran bayraklarıyla tur atan vatandaşlar, araçlarının üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın resimlerinin bulunduğu tabutları taşıdı.

Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, şehir merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı.

İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Ehlibeyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, amaçlarının İran ve Lübnan'a desteklerini somut şekilde göstermek olduğunu belirtti.

Beder, mazlum halklarla dayanışma mesajı verdi.

Türkiye Direniş Cephesi Başkanı Nurettin Şirin de İslam dünyasına birlik çağrısında bulunarak ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

DESTEK İÇİN İRAN'A GİDECEKLER

Iğdır'da düzenlenen konvoy ve mitingin ardından 72 kişilik heyet, destek için karayoluyla İran'a hareket etti.

Iğdır heyetinin, başta Tahran olmak üzere çeşitli şehirlerde temaslarda bulunacağı öğrenildi