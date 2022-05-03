- Haberler
- Gündem Haberleri
- İkna çalışmaları sonucu, 1 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu, 1 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları neticesinde, PKK’lı bir terörist daha silah bırakarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, örgüte 2021 yılında katıldığı açıklandı.
- 03.05.2022 - 13:06
Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmelerde devam ediyor…
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK’lı 1 teröristin daha silah bıraktığını duydurdu.
Açıklamada, PKK'dan kaçan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi
AA’nın haberine göre; teslim olan teröristin 2021'de terör örgütüne katıldığı belirtildi. Teröristin, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Ocak ayından bu yana 28 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.