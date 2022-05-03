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İkna çalışmaları sonucu, 1 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu, 1 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde, PKK’lı bir terörist daha silah bırakarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, örgüte 2021 yılında katıldığı açıklandı.