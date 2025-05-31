İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonu...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından operasyon gün geçtikçe genişliyor.

Soruşturma devam ederken bu sabah saatlerinde, İBB'ye 5. dalga operasyonu da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AYKUT ERDOĞDU'NUN TEHDİTLERİ HATIRLANDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine tehditler savurmuştu.

104 emekli amiralin milli iradeyi tehdit edip imzaladıkları skandal darbe çağrışımlı bildiri sonrası konuşan Erdoğdu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ..."

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.

AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN

Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz.