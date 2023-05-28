İlber Ortaylı oyunu kullandı Oyunu kullanan İlber Ortaylı, "Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi.

Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından görevlilere kolaylık dileyen Ortaylı, sandık görevlilerine kolaylık diledi.

Oy kullanmak için gelen diğer vatandaşlar, İlber Ortaylı ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

"Saat 18'den sonra gelin"

Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken sorulara yanıt verdi.

Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8’de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur.

Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dahilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi.