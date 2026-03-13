İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi...

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son zamanlarda sağlık anlamında sorunlar yaşıyordu.

Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

1 haftadır yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti.

Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata veda etti...

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

"SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN İNSANLARLA BİR ARADA OLMA ARZUSU HİÇ AZALMADI"

İlber Ortaylı’nın hesabından ailesi tarafından yapılan son açıklama ise vefat haberini şöyle verildi:

Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız.

HALKA YAKIN BİR TARİHÇİYDİ

Ortaylı, katıldığı televizyon programlarında ve seminerlerde halkla iletişim kurarak, gençlerle bütünleşerek tarihi sevdirmeye ve aydınlatmaya çalıştı.

SON MESAJI

İlber Ortaylı'nın son katıldığı programdaki yorumu, "Orta Doğu'nun haritası çizilebilir, biz çizeriz. Biz burada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Denize buradan çıktık. Uzaya da buradan çıkarız." olmuştu.

İLBER ORTAYLI HAKKINDA

1947 yılında Avusturya'da doğan İlber Ortaylı, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında da Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitiren Ortaylı, akabinde de Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı.

1979 YILINDA DOÇENT OLDU

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent oldu.

1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.

BİRÇOK ÜLKEDE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, buralarda seminerler ve konferanslar verdi.

1989'da Türkiye'ye dönerek profesör olan Ortaylı, 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. ile 19. yüzyıllar arası Osmanlı tarihi ve Rus tarihi ile ilgili makaleleri yayımlandı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak geçti.

YAYINLARINDAN BAZILARI

- Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2008.

- Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.

- Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul,2007.

- Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil, İstanbul, 1985.

- İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil, İstanbul, 1983.

- Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.

- Gelenekten Geleceğe, Hil, İstanbul, 1982.

- Türkiye İdare Tarihi, TODAİE No. 180, Ankara, 1979.

- İlhan Tekeli’yle birlikte, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği,1978.