Türkiye, yapılan yatırımlar sayesinde enerji krizinden etkilenmedi

Dünyanın gündemi Orta Doğu'daki savaş...

Savaşın ilk günlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte petrol fiyatları, 100 doların üzerine çıktı.

TÜRKİYE ENERJİ KRİZİNDEN ETKİLENMEDİ

Dünya ülkeleri krizin ortasında yeni planlar üretmeye çalışırken Türkiye, son 23 yılda enerji alanında attığı adımlarla krizden etkilenmeden çıkmayı başardı.

Türkiye, son dönemde enerji tedariki, depolaması ve üretiminde yaptığı yatırımlarla enerji arz güvenliğini sağlarken, arzın kesintiye uğramasına neden olacak şoklara karşı da direncini artırdı.

Önceden günlük alınan gaz ve petrolün yerine devasa depolama alanlarıyla birlikte aylarca sürecek krizlere karşı gerekli tedbirler önceden alınmış durumda.

"90 GÜNLÜK PETROL DEPOLARIMIZDA MUHAFAZA EDİLİYOR"

Geçtiğimiz pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan tedbirleri sayesinde Türkiye'nin enerji konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürün çeşitliliğini artırmak kaydıyla yapılan tedarikler sonucunda depolarda 90 günlük petrol rezervinin olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Enerji arz güvenliğinde yaptığımız yatırımlar, imzaladığımız anlaşmalar ve aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz. Yurt içi ham petrol üretimimizi 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 48 milyon varile ulaştırdık. BOTAŞ geçtiğimiz dönemde aynı şekilde uluslararası enerji şirketleriyle çok sayıda doğalgaz ve LNG anlaşması imzaladı. Muhtemel arz kesintilerine karşı enerji terminallerimiz ve doğalgaz depolama tesislerimizin mukavemet kabiliyetini ciddi oranda güçlendirdik. Yükselen talep trafiğine rağmen kullanıcıların akaryakıta erişiminde de herhangi bir aksamaya mahal vermiyoruz. Yani, enerji boyutunda hamdolsun her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Depolama alanında özellikle Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, Avrupa'daki en büyük tesis olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizin enerji arz güvenliğinde kritik önem arz eden ve 2007 yılında hayata geçirilen Silivri Doğalgaz Depolama Projesi, Türkiye’nin ilk doğal gaz depolama tesisi unvanına sahip tesisi.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde yürütülen kapasite artış çalışmaları sonucunda, halihazırda 4,6 milyar Sm3 depolama kapasitesine ulaşılmıştır.

4,6 milyar Sm3 depolama kapasitesiyle denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, ülkemize kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşımaktadır.

LNG TERMİNALLERİ

Türkiye, ilki 1994'te Tekirdağ'da devreye alınan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin ardından son 30 yılda İzmir'de Egegaz LNG Terminali'nin yanı sıra Hatay Dörtyol'daki Ertuğrul Gazi FSRU, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros FSRU ve İzmir'de Etki Liman FSRU olmak üzere 3 FSRU ve 2 LNG işleme tesisini devreye aldı.

Türkiye söz konusu tesislerin kapasiteleri ile bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor.

DOĞALGAZ ALTYAPISININ STRATEJİK UNSURLARI LNG VE FSRU TESİSLERİ

Etki Liman FSRU, Ertuğrul Gazi FSRU ve Saros FSRU şebekeye günlük 28'er milyon metreküp doğalgaz verme kapasitesine sahip. Marmara LNG Terminali günlük 37 milyon metreküp, Egegaz LNG Terminali ise günlük 40 milyon metreküp sisteme doğalgaz verebiliyor.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden günlük 75 milyon metreküp, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nden de günlük 40 milyon metreküp şebekeye gaz basılabiliyor.

Böylece, Türkiye'deki LNG ve FSRU ve depolama tesislerinden sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesi yaklaşık 276 milyon metreküpe ulaşıyor.

DEPOLARIN KAPASİTESİ 2028'DE 13 MİLYAR METREKÜPÜ AŞACAK

Ayrıca, doğalgazın nihai tüketici olan konutlar ve serbest tüketiciye ulaştırılması noktasında arz güvenliğini destekleyen depolama tesisleri de faaliyete girdi.

Türkiye'nin halihazırda 2007'de devreye alınan 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ile 2017'de faaliyete geçen 1,2 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi de bu anlamda önemli rol oynuyor.

Toplam 5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine sahip tesislerden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yapılacak genişletme çalışmalarıyla 2028'e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılması, böylece toplam kapasitenin 13,4 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

ENERJİ FİLOSU BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEK

Doğalgaz ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamayı hedefleyen Türkiye, denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik son yıllarda sismik ve sondaj faaliyetleri için yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosu kurdu.

Türkiye, bu kapsamda geçen yıllarda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerini devreye aldı.

Karadeniz gazında üretimi artırmaya yönelik denizde konumlanarak üretim yapabilecek Osman Gazi yüzer üretim platformu Eylül 2024'te Çanakkale'ye ulaştı.

Ay başında Filyos Limanı'na geçen platform, gelecek sene itibarıyla göreve başlayacak. Ayrıca bir yüzer üretim platformu da 2028'de filoya dahil olacak.

Arama, sondaj ve üretimde güçlü bir filoyla denizlerde petrol ve gaz aramacılığında büyük bir filoya ev sahipliği yapan Türkiye, filo büyüklüğü bakımından dünyada 6. sırada yer alıyor.

YERLİ ÜRETİM 2026'DA GÜNLÜK 20 MİLYON METREKÜPÜ GEÇECEK

Türkiye'nin denizlerde petrol ve gaz aramacılığının somut başarısı olarak Ağustos 2020'de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz keşfedildi.

Farklı tarihlerde çeşitli kuyularla yapılan ilave keşifler ve yeniden değerleme çalışmaları sonucunda rezervin miktarı 710 milyar metreküpe yükselirken, 18 Mayıs'ta Karadeniz'de 75 milyar metreküplük yeni keşif yapıldı. Böylelikle Karadeniz gazında keşfedilen toplam rezerv miktarı 785 milyar metreküpe çıktı.

Nisan 2023'te Karadeniz gazının üretimine başlandı ve gelinen süreçte günlük üretim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının verilerine göre, 9,5 milyon metreküpe çıktı.

Türkiye'nin diğer sahalarından Trakya'da ise günlük 1 milyon metreküpe yakın gaz üretiliyor.

Mevcut durumda günlük 10,5 milyon metreküp seviyesinde doğalgaz üretimi gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin devreye girmesiyle üretim 2026'da 20 milyon metreküpü geçecek.

Öte yandan, 2028'de devreye alınacak platformla ilave 20 milyon metreküp doğalgaz üretimi sağlanarak Karadeniz'den toplam üretim 40 milyon metreküpe çıkarılacak.