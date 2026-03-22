İlber Ortaylı'nın son sözleri: Nasıl geçecek bilmiyorum

Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam...

Dünyanın sayılı tarihçilerinden, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, 78 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

78 yaşındaki ünlü tarihçi, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

"AĞLAMAKTAN İZLEYEMEDİM"

Ünlü tarihçinin yakın dostu olan Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında Ortaylı'nın vefat etmeden kısa sürece kendisine konuk olduğu yayını paylaştı.

Altaylı, "Sevgili dostumla çekilen son program oldu, ağlamaktan izleyemedim" dedi.

"CEZAEVİNDE HERKES ONA SAYGI GÖSTERİYORDU"

Cezaevinde kaldığı süre zarfında İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü çok özlediğini belirten Altaylı, "İlber Hoca geldiğinde orada adeta bir bayram havası yaşandı. İnfaz koruma memurlarından müdürlere kadar herkesin gözündeki saygıyı görmeliydiniz. O an anlıyorsunuz ki bu memlekette yapılan hiçbir şey boşa değil. İlber Ortaylı’nın yarattığı o rüzgar bile insana bu ülke için umut veriyor" ifadelerini kullandı.

YORGUN GÖRÜNÜTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan görüntülerde Ortaylı’nın yorgun göründüğü ve sesinin kısık olduğu dikkat çekti.

"VALLAHİ ŞU AN SADECE TİTRİYORUM"

Programın sonunda ise ünlü tarihçide kahreden sözler geldi.

Altaylı ile Şengör’ün “Geçmiş olsun” demesinin ardından ellerini gösteren Ortaylı, "Vallahi titriyorum, şu anda sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum" diye konuştu.

"DOSTLUK EBEDİDİR"

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Celal Şengör’ün de yer aldığı programda, İlber Ortaylı’nın "Dostluk nedir?" sorusuna verdiği "Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir" yanıtı dikkat çekti.