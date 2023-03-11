İlber Ortaylı'nın Türkçe ezan çıkışına Erhan Afyoncu'dan yanıt Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Arapça ezan teklifini CHP'nin verdiğini söyleyen İlber Ortaylı'ya yanıt Erhan Afyoncu'dan geldi. Afyoncu, teklifi CHP'nin değil Demokrat Parti'nin verdiğini belirtti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Baro Tv'de katıldığı bir programda Türkçe ezan çıkışıyla gündeme oturmuştu.

İlber Ortaylı konuşmasında Türkçe ezandan Arapça ezana dönülmesi kanun teklifini CHP'nin verdiğini söyledi.

"Arapça ezana dönülmesi teklifi, Demokrat Parti’nin değil CHP’nindir"

Tartışmalara yol açan konuyla ilgili İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

Türkçe ezandan tekrar Arapça ezana dönülmesi için verilen kanun teklifi, Demokrat Parti’nin değil CHP’nindir. Öbürü onu devam ettirmiştir

"Celal Bayar, Arapçaya dönülmesine karşı çıktı"

Arapça ezana geri dönülmesine karşı çıkanlarında bulunduğunu söyleyen Ortaylı, Demokrat Parti'de Celal Bayar'ın karşı çıktığını belirtti.

Erhan Afyoncu cevap verdi

İlber Ortaylı'nın gündeme oturan açıklamalarına bir diğer tarihçi Erhan afyoncu yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Afyoncu, dönemin gazete küpürleriyle iddiaları cevaplandırdı.

Kanun teklifini CHP değil Demokrat Parti verdi

Afyoncu, İlber Ortaylı'nın aksine Arapça ezan okunma yasağının kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifini CHP'nin değil Demokrat Parti'nin verdiğini söyledi.

"CHP'liler de tasarının gündeme alınmasını desteklediler"

O dönem yaşanan olayları tarihleriyle açıklayan Erhan Afyoncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

31 Mayıs 1950'de Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan, 2 Haziran 1950'de Kayseri Milletvekili İsmail Berkok ve 13 arkadaşı, 14 Haziran 1950'de Başbakan Adnan Menderes hükümetince TBMM'ye bu konuda çeşitli kanun teklifleri sunuldu.



Türkçe ezan meselesi 16 Haziran 1950'de Meclis gündemine geldi. TBMM'de oturum başkanlığı yapan Hulusi Demirel, tasarının Meclis'te gündeme alınmasını da, ivedilikle görüşülmesini de ayrı ayrı oylattı. CHP'liler de tasarının gündeme alınmasını desteklediler.

"Türkiye'nin her tarafında kurbanlar kesildi"

Tasarıyla ilgili konuşan bazı CHP'lilerin ezanın Türkçe okunmasının daha doğru olduğunu ancak bunun politik bir malzeme yapılmasının yanlış olduğunu söylediklerini belirten Afyoncu şöyle devam etti: