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İletişim Başkanı Duran'dan Terörsüz Türkiye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, terörsüz bir gelecekte daha da güçlenecek ve birlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İletişim Başkanı Duran'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun’dan devralan Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden “terörsüz Türkiye” sürecine dair bir paylaşım yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ADIMLAR BİR BİR ATILIYOR"

Duran paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır.

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