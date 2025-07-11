İletişim Başkanı Duran'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun’dan devralan Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden “terörsüz Türkiye” sürecine dair bir paylaşım yaptı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ADIMLAR BİR BİR ATILIYOR"
Duran paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır.