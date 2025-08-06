İletişim Başkanlığı NEXT Sosyal'e katıldı

TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sosyal ağı NEXT Sosyal'de kullanıcı sayısı her geçen dakika artıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e katıldı.

"NEXT SOSYAL'DE BİZ DE VARIZ"

İletişim Başkanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest'e katıldığını şu ifadelerle duyurdu: