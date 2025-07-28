NEXT Sosyal kullanıcı sayısı 400 bini aştı

Türkiye, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'i benimsedi.

TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurusuyla hayatımıza giren NEXT Sosyal büyüyor.

Devlet kurumları, siyasetçiler, ünlüler ve en önemlisi TEKNOFEST gençliği, akın akın platforma üye olmaya başladı.

400 BİN KULLANICIYA ULAŞILDI

En çok indirilen uygulamalar sıralamasında zirveye yerleşen NEXT Sosyal'in kullanıcı sayısı 400 bini aştı.

LOGO YENİLENDİ

Yarım milyon kullanıcıya ulaşan platformun logosu da güncellendi.

Yeni logoyla kullanıcılarını karşılayan platform hakkında, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluşan Selçuk Bayraktar bilgi verdi.

"TEKNOFEST KUŞAĞININ SON ESERİ"

Bayraktar, "NEXT sosyal medya mecramız TEKNOFEST kuşağının en son eseri. Ufacık bir takım bir araya gelmiş ve ufacık bir uçak yapmıştı. 15 sene sonra Baykar dünyanın en büyük İHA markası oldu.

İnşallah mecramız da bu seneye medeniyetimizin değerleriyle damgasını vuracak şekilde bir eser olacaktır. Sosyal medyada psikolojik harp unsurlarıyla donatılmış bir manipülasyon dezenformasyon silahı.

Toplumların manipüle edildiği, özgürmüş görüntüsü ardında aslında bazı fikirlerin dayatıldığı bir ortama dönüşmüş durumda. İnşallah NEXT TEKNOFEST kuşağının eseri dosdoğru bir mecra olarak yoluna devam edecektir. Onları da ayrıca tebrik ediyoruz." dedi.

YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKA

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT TEKNOFEST Sosyal'de kullanıcılar, aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

YERLİ SOSYAL MEDYA NEDEN ÖNEMLİ?

Batı merkezli sermayelerin ürünü olan sosyal medya platformları, tüm dünyada etkili şekilde kullanılıyor.

Bu platformlar, kendi politikalarına hizmet edecek şekilde hareket ederken kimi zaman ülke içinde provokasyon ve dezenformasyonun merkezi haline geliyor.

Bunun yanında META'nin bünyesindeki Instagram ve Facebook ile Elon Musk'un sahibi olduğu X, yine kendi politikalarına yönelik sansür kartını sık sık oynuyor

Tarafsız ve özgür platformlara ihtiyaç duyulan bu süreçte yerli ve milli sosyal medya araçları büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

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