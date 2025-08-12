İmamoğlu'nun sağ kolu Tuncay Yılmaz'ın kayıt dışı para alırken görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında da Ekrem İmamoğlu, mart ayında gözaltına alındı ve akabinde de tutuklandı.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan bazı isimler ise etkin pişmanlıktan yararlanarak, yolsuzluk ağını tek tek anlattı.

Sadece etkin pişmanlık değil, ilerleyen süreçlerde bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

Son ortaya çıkan fotoğraf ise Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'daki villasının alınma sürecini anlatıyor.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ARSA VE VİLLA ALDI

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni belge ve görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun, kamuoyundan gizlediği ve yüzde 100 hisse sahibi olduğu SSB Gayrimenkul isimli şirketin Bodrum'da 5 dönümlük bir arazi ve içerisinde bir villa bulunan taşınmazın sahibi olan LPF İnşaat isimli şirketi önce devraldığı ardından da değeri oldukça yüksek olan 5 dönümlük arazi ve villanın da sahibi olduğu ortaya çıktı.

TUNCAY YILMAZ, İŞLERİ İMAMOĞLU ADINA YÜRÜTTÜ

Bu devir işlemi sırasında, SSB Gayrimenkul adına iş takibi yapan isim ise İmamoğlu'nun sağ kolu ve şirketlerinin yöneticisi olan Tuncay Yılmaz'dı.

Yılmaz, devir işlemleri sırasında şirketin satışını 2 milyon TL'ye gerçekleştirdi ancak söz konusu satıştan arta kalan parayı da yurt dışına transfer etti.

DESTE DESTE PARALARLA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

"Hans" isimli bir Alman vatandaşına nakit olarak ve elden ödeyerek hem vergi usul kanununa muhalefet suçunu hem de suç gelirlerinden elde edilen kara paranın aklanmasını sağladığı belirlendi.

Yılmaz'ın kayıt dışı paraları alırken ve akabinde de o paraları sayarken görüntüleri de ortaya çıktı.