Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor: Mark Rutte ile görüştü

Körfez'de tansiyon en üst seviyede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi temasları hız kesmeden devam ediyor, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, NATO’nun gündemindeki başlıklar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yaşanan çatışmalı süreci hassasiyetle takip ettiğini belirterek, kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanabilmesi için diplomasiye fırsat tanınmasının önemine dikkat çekti.

NATO LİDERLER ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını vurgulayan Erdoğan, müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise İttifak’ın 360 derece güvenlik yaklaşımı çerçevesinde, tüm müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

28 ŞUBAT'TAN BU YANA BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da temas trafiği arttı.

Erdoğan sırasıyla, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon diplomasisi gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ DURUM LİDERLERLE ELE ALINDI

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüşen Erdoğan, Katar'a yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, bu ülkedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.

BARIŞ VE DİYALOĞ ÇAĞRISI ISRARLA VURGULANDI

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini aktarıp, son durumu değerlendirdi.

Gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

KUVEYT'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüşen Erdoğan, Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüşmesinde, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu vurguladı.