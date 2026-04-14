İndirimin ardından motorine zam

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişecek.

Orta Doğu ısındıkça ısınıyor.

ABD-İran arasında ateşkes imzalandı.

Ancak ateşkes istenilen seviyeye oluşmayınca, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bu kapsamda da dün motorine indirim gelmişti ancak şimdi zam geliyor.

MOTORİNE ZAM

Petrol fiyatları, kırılgan ABD-İran ateşkesi nedeniyle dalgalı seyrediyor.

Motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK

Yapılan artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresinin 75,58 liraya, Ankara'da 76,70 liraya, İzmir'de 76,98 liraya, doğu illerinde ise 78,43 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.