Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyı görgü tanıkları anlattı

Türkiye yeni günde, Şanlıurfa'dan gelen haberle sarsıldı.

Uzun namlulu silahla Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir saldırgan, rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: 16 YARALI

Ajanslara düşen son dakika ile tüm ülkeyi tedirgin eden olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serperken 16 kişi, çeşitli derecelerde yaralandı.

Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile kendi canına kıymış şekilde ölü ele geçirilen saldırganın kimlik tespit çalışmaları sürerken görgü tanıkları, olay anını anlattı.

"BAHÇEYE GİRER GİRMEZ ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, dehşete düşüren anları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı.

Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı.

"ÖNÜNE GELENE SIKTI"

Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı."