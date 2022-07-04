Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı bölgelerdeki operasyonlarıyla teröristleri inlerinde vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman komandolardan bir güzel haberi daha duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon ile ilgili, şu ifadeler aktarıldı;

"Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."