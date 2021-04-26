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    Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bölgede bulunan Türk komandolar, teröristlerin inlerine girerken, çift girişli bir mağara tahrip edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:25
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    Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi

    Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.

    PKK/KCK ve diğer terörist örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vuruluyor.

    KOMANDOLAR TAHRİP ETTİ, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

    Kahraman komandolar da bir bir teröristlerin inlerine giriyor.

    Bölgede yapılan bir arama-tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi.

    Mağara, komandolar tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirilirken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

    Irak kuzeyinde komandolar teröristlerin ininde VİDEO

    Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi #1

    Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi #2

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