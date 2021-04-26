Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bölgede bulunan Türk komandolar, teröristlerin inlerine girerken, çift girişli bir mağara tahrip edildi.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.

PKK/KCK ve diğer terörist örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vuruluyor.

KOMANDOLAR TAHRİP ETTİ, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman komandolar da bir bir teröristlerin inlerine giriyor.

Bölgede yapılan bir arama-tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi.

Mağara, komandolar tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirilirken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

Irak kuzeyinde komandolar teröristlerin ininde VİDEO