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- Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi
Irak’ın kuzeyinde çift girişli mağara ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bölgede bulunan Türk komandolar, teröristlerin inlerine girerken, çift girişli bir mağara tahrip edildi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 14:21
- Güncelleme : 26.04.2021 - 14:25
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.
PKK/KCK ve diğer terörist örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vuruluyor.
KOMANDOLAR TAHRİP ETTİ, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Kahraman komandolar da bir bir teröristlerin inlerine giriyor.
Bölgede yapılan bir arama-tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi.
Mağara, komandolar tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirilirken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
Irak kuzeyinde komandolar teröristlerin ininde VİDEO