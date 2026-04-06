Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

Süper Lig puan durumunun yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalan maçları merak edilmeye başlandı! İşte şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın kalan maçlarıyla ilgili merak edilenler...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, her geçen hafta daha da kızışıyor...

Zirvedeki dengeler ise adeta pamuk ipliğine bağlı.

Öyle ki ligimizin 28 haftası 2 dev derbiye sahne oldu.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesi sonrası zirve yarışı alev aldı.

Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı tek golle geçti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİR KEZ DAHA KIZIŞTI

Sonuçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başı çektiği yarışta puan farkı, sarı-kırmızılıların maç eksiğiyle 1'e düştü.

Hal böyle olunca kalan haftalar daha da kritik hale geldi.

Biz de takımların fikstür avantajı ve deplasman performansının belirleyici olacağını düşünerek kalan maçları mercek altına aldık.

Galatasaray'ın kalan maçları...
Göztepe (D)
Kocaelispor
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları...
Kayserispor (D)
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan maçları...
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği

