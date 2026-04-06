Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, her geçen hafta daha da kızışıyor...

Zirvedeki dengeler ise adeta pamuk ipliğine bağlı.

Öyle ki ligimizin 28 haftası 2 dev derbiye sahne oldu.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesi sonrası zirve yarışı alev aldı.

Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı tek golle geçti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİR KEZ DAHA KIZIŞTI

Sonuçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başı çektiği yarışta puan farkı, sarı-kırmızılıların maç eksiğiyle 1'e düştü.

Hal böyle olunca kalan haftalar daha da kritik hale geldi.

Biz de takımların fikstür avantajı ve deplasman performansının belirleyici olacağını düşünerek kalan maçları mercek altına aldık.

Galatasaray'ın kalan maçları...

Göztepe (D)

Kocaelispor

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Kayserispor (D)

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan maçları...

Alanyaspor (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği