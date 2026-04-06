"Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da "Kürt Ahmet" olarak tanınan ve 91 yaşında vefat eden Ahmet Turgut, toprağa verildi. Turgut'un cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Ankara'nın Haymana ilçesi eski belediye başkanı olan Özdemir Turgut'un babası Ahmet Turgut, uzun süredir sağlık problemleri yaşıyordu.
AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
İkindi namazını müteakip Gülveren Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Turgut'un oğlu Özdemir Turgut'un yanı sıra aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.
BİRÇOK SİYASİ İSİM CENAZEYE KATILDI
Cenazeye katılan isimler arasında; milletvekili Osman Gökçek, milletvekili Adnan Beker, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan yer aldı.
ASRİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)