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Haber Merkezi

İran, İsrail'e karşı misilleme saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda İsrail, özellikle de başkent Tel Aviv yoğun balistik füze saldırısı altında.

İran, son ateşlediği füzelerle İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.

MOSSAD EN AZ 4 İSABET ALDI

Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Görüntülerde İsrail hava savunma sisteminin birkaç füzeyi düşmeden ihmal etmesine karşılık en az 4 füzenin karargaha isabet ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDE MERKEZİN TABELASI GÖZÜKÜYOR

Bunun yanında isabet alan karargahın AMAN'a ait olduğu da görüntülerden anlaşılıyor.

Saldırının ardından olay yerine müdahale eden itfaiye ekiplerine ilişkin görüntülerde "AMAN'ın lojistik merkezine hoş geldiniz" tabelası görünüyor.