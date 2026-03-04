Donald Trump, Rıza Pehlevi'nin hayallerini suya düşürdü

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları 5. gününde.

ABD ve İsrail hava kuvvetleri, hedef ayırt etmeksizin yine İran'ın binlerce noktasını vurdu.

İran'ın Körfez'deki ABD üssü ve İsrail'e yönelik misilleme atışlarıyla bölge yangın yerine döndü.

Savaş tüm yıkıcılığıyla devam ederken İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürülmesinin yası da sürüyor.

RIZA PEHLEVİ, TRUMP'A SORULDU

Hamaney'in yerine geçecek isim de merak konusu. Ülkenin yeni dini liderinin kim olacağı merak konusuyken Batı'da rejim değişikliği ihtimali de bir seçenek.

Bu kapsamda İran'ı yönetecek yeni ismin kim olacağı ABD'de de merak edilen bir konu.

Soru, devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu.

İran'da aylar önce başlayan rejim karşıtı protestolarla birlikte iktidar koltuğunu geri alabilmek için ABD ve İsrail'e yapmadık şirinlik bırakmayan Pehlevi'nin ismini duyan Trump, pek de olumlu konuşmadı.

"NAZİK BİRİ AMA..."

İran'da ABD'nin ilkokul binasını vurduğu saldırıda ölen 170 öğrenci ve öğretmen için tek kelime etmeden İran saldırısında ölen 4 Amerikalı asker için taziye mesajı yayınlayan Pehlevi'nin kibar biri olduğunu söyleyen Trump, iktidar için uygun olmadığını ima etti.

Trump, "İçeriden birinin olması daha uygun olur. O çok nazik biri ancak bana öyle geliyor ki orada olan ve şu anda popüler olan biri olması gerekir." dedi.