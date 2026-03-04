ABD, İran saldırılarında ölen 4 askerin isimlerini açıkladı

Orta Doğu’da diplomatik temasların yerini karşılıklı saldırılara bıraktığı bir süreç yaşanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşındı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile üst düzey bazı isimlerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme başlattığını duyurdu. İran, İsrail’e ve Körfez’deki ABD askeri noktalarına füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İRAN: "EN BÜYÜK KAYIP KATAR'DA"

Tahran yönetimi, özellikle El-Udeid Hava Üssü’nde 200’den fazla Amerikan askerinin öldüğünü iddia etti. Ayrıca Bahreyn’deki ABD askeri tesisleri ile Umman’da bulunan Sultan Qaboos Limanı’ndaki bir Amerikan ticaret kompleksinin de hedef alındığı öne sürüldü.

ABD makamları ise söz konusu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY'DAN SINIRLI BİLGİLENDİRME

Beyaz Saray yönetiminin, saldırılar sonrası hayatını kaybeden askerlere ilişkin görüntü paylaşmama politikasını sürdürdüğü ifade ediliyor.

2003’te başlayan Irak Savaşı sırasında ABD askerlerinin tabut görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından, dönemin yönetimi bu tür fotoğrafların servis edilmesini yasaklamıştı. Söz konusu uygulamanın, mevcut kriz sürecinde de devam ettiği belirtiliyor.

PENTAGON, ÖLEN 4 ASKERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Pentagon, Kuveyt’e yönelik saldırı sonrası hayatını kaybettiği bildirilen dört askerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan isimler şöyle:

Florida’dan 35 yaşındaki Yüzbaşı Cody A. Khork

Nebraska’dan 42 yaşındaki Başçavuş Noah L. Tietjens

Minnesota’dan 39 yaşındaki Başçavuş Nicole M. Amor

Iowa’dan 20 yaşındaki Çavuş Declan J. Coady

Bölgede tansiyon yüksekliğini korurken, Washington yönetiminin saldırıların boyutuna ve kayıplara ilişkin ayrıntılı açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.