İran'da yeni dini lider bekleniyor: Müçteba Hamaney seçildi iddiası

İran yasta...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla sarsılan ülkede en büyük kayıp, devlet yönetiminde oldu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, eşi ve aile fertleri, konutuna düşen bombalarla can verdi.

Tüm dünyanın gündemine oturan bu olayla ülkede intikam bayrakları gönderlere çekildi, 3 günlük yas ilan edildi.

Hamaney'in defin tarihi de bugün belli oldu.

HAMANEY MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

YÖNETİM GEÇİCİ KURULDA

Diğer yandan Hamaney'in ölümünden sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi Ayetullah Ali Rıza Arafi'den oluşan Geçici Liderlik Konseyi, ülkeyi yönetmeye başladı.

Kurul, yeni dini liderin belirleneceği tarihe kadar ülkeyi yönetecek.

Bu kapsamda İran'da yayın yapan muhalif İran Enternasyonal sitesi, bu atamanın yapıldığını duyurdu.

MÜÇTEBA HAMANEY SEÇİLDİ İDDİASI

İddiaya göre İran’da Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney’in büyük oğlu 56 yaşındaki Müçteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti.

Söz konusu iddia, İsrail ve ABD medyasında da geniş yer buldu.

Henüz İran makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken Müçteba Hamaney, babasının yerine geçecek 8 muhtemel isim arasında yer alıyordu.

MUHTEMEL 8 İSİM

Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim ise şu şekilde sıralanıyor:

1- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)

2- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)

3- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)

4- Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)

5- Hasan Ruhani (Eski cumhurbaşkanı)

6-Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu

7-Ayetullah Hüseyin Buşehri

8-Muhsin Araki