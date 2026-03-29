İran misillemeleri nedeniyle İsrail'de 78 bin kez siren çaldı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in, İran'ın Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah gibi önemli şehirlerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş, bir ayı geride bırakarak devam ediyor.

İlk saldırılarda İran'ın dini Lideri Ali Hamenei dahil üst düzey yetkililer hedef alındı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren İran, balistik füzeler ve insansız hava araçları ile İsrail anakarasını, ABD'nin bölgedeki üslerini ve Körfez ülkelerindeki hedefleri vurarak misilleme yaptı.

Saldırılar sırasında Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ciddi şekilde etkilendi.

İran'ın Boğaz'ı kontrol altına alma girişimleri küresel petrol arzını tehdit ederken, enerji fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.

Bu saldırılar Lübnan, Suriye, Yemen ve Irak'taki İran destekli grupları da harekete geçirerek çatışmayı bölgesel bir boyuta taşıdı.

Husiler, savaşın ilerleyen günlerinde ilk kez doğrudan İsrail'i hedef alan füze saldırıları düzenledi.

İSRAİL'DE 78 BİNİ AŞKIN SİREN ÇALDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail, Hizbullah'la çatışmalarda, ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını duyurdu

YEMEN'DEKİ HUSİLER, ABD, İSRAİL - İRAN SAVAŞINA DAHİL OLDU

İsrail'de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu.

Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah'ın İran'a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA'lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan'ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi.

Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için 'birkaç dakikalık' süre olduğu, Hizbullah'ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece 'birkaç saniye' ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ NEDENİYLE İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İSRAİL'İN GÜNEYİNDEKİ BİRÇOK KENTTE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki çok geniş bir alan için alarm verilirken, Necef bölgesinde, Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşimlerinde ve kuzeyindeki liman kentleri Askalan (Aşkelon) ve Usdud (Aşdod) ile çevrelerindeki bölgelerde sirenler çaldı.

Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehlikenin sona erdiği ve sığınaklardan çıkılabileceği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi 'Kızıl Davut Yıldızı', herhangi bir isabet veya yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapacaklarını açıkladı.

"HİZBULLAH ROKETLERİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNCE ENGELLENDİ"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bir İran füzesinin açık alana düştüğünü ileri sürerken, bölgeyi belirtmedi.

Haberde, İran misillemesinden kısa süre önce Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgede çok sayıda noktada sirenlerin çaldığı kaydedilerek, Hizbullah roketlerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği öne sürüldü.

İsrail'in merkezindeki Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesi nedeniyle 3 kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

CEP TELEFONLARINA 'SIĞINAKLARA GİDİN' MESAJI GÖNDERİLİYOR

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın art arda yaptığı iki füze misillemesi İsrail'in güneyi ile ortak kesimlerini hedef aldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri ise işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenlerin çalmasının hemen ardından şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu paylaştı.

İRAN FÜZESİ İSRAİL'İN ORTA KESİMİNE DOĞRUDAN İSABET KAYDETTİ

Acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekipleri Yedioth Ahronot gazetesine, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına isabet eden füze nedeniyle bazı evlerin hasara uğradığını ve ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran'ın misillemesinin ardından ülkenin güneyinde doğrudan isabeti doğruladı ve bölgeye askeri kurtarma ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

Sağlık ekipleri, İran'ın misillemesinde bölgedeki 3 kişinin hafif yaralandığı açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Beyt Şemeş bölgesindeki yerleşime doğrudan isabetin ardından ormanlık bir alanda dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail basını, İran'ın ülkenin güneyine attığı füzelerden birinin açık alana isabet ettiğini aktardı.

İSRAİL ORDUSU ÖNLENEMEYEN İRAN FÜZESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu, Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesinin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı

İsrail ordusunun, İran’ın misillemesinde Eştaol yerleşimine doğrudan isabet eden ve hasara yol açan füzelerin önlenememesine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarında yer alan Eştaol yerleşimine isabet eden füzeyi önleyememe nedenine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

Askeri kaynaklar, İran füzesinin çok başlıklı olmadığını, füzenin önlenmesi için girişimde bulunulduğunu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

İSRAİL'İN GÜNEYİNE YAPILAN MİSİLLEME EİLAT KENTİNE İSABET ETTİ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde, bir füze Eilat kentinde bir bölgeye isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Eilat'ta sirenler çalarken bir füzenin kentteki bir noktaya isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze düştüğü bildirilen bölgeleri araştırmak üzere sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz can kaybı bilgisi alınmadığı belirtilirken yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı; gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Eilat'ta çeşitli noktalara şarapnellerin düştüğünü aktardı.

İRAN, BİR SAATTE İKİ KEZ İSRAİL'İN GÜNEYİNİ HEDEF ALDI

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, bir saat içinde ikinci kez İsrail'in güneyini hedef alan bir misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan tekrar füze ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenlediği misillemeden bir saat sonra ateşlenen füzeler, yine İsrail'in güneyindeki Necef bölgesini hedef aldı.

Başta Berşeva (Birüssebi) olmak üzere Necef'in çok sayıda bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçen günlerde bir İran füzesinin isabeti sonucu onlarca İsraillinin yaralandığı Arad'a füze parçalarının düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi, henüz yaralanma ihbarı almadıklarını, gerektiği takdirde güncelleme yapacaklarını bildirdi.

İRAN VE HİZBULLAH, GÜNEY VE KUZEY BÖLGELERE EŞ ZAMANLI SALDIRDI

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Necef bölgesinde ve Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın roketleri ve ayrıca Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'de sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, İran'ın, güneyi hedef alan füzelerinin ve Hizbullah'ın roketleri ile insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.