İran'daki nükleer tesise füze isabet etti: Buşehr Santrali Sahası'nda patlama

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar, ülkenin nükleer tesisleri, füze üsleri, hava savunma sistemleri ve üst düzey liderlik hedeflerini vurarak çatışmayı tetikledi.

Bu saldırılar, Haziran 2025'te İsrail-İran arasındaki 12 gün savaşlarının ardından gelen ikinci büyük savaş oldu.

İran'ın nükleer programını kalıcı şekilde geriletmeyi amaçladı.

Operasyonun ilk haftalarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin bulunduğu kent ve çevresi de hedef alındı.

BUŞEHR NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ HEDEF ALINDI

Bu gerilim ortamında, Buşehr Nükleer Santrali sahası bir kez daha hedef alınarak, bir füze isabet etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra Körfezi'ne komşu olan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı bildirildi.

"FÜZE, SANTRAL BİNASINA DEĞİL SAHASINA DÜŞTÜ"

Saldırıya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, atılan füzenin doğrudan santral binasına değil, santral sahasına düştüğü belirtildi.

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı vurgulanırken, santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği aktarıldı.

"BU TÜR EYLEMLER ONARILAMAZ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Nükleer tesislere yönelik saldırı girişimlerine tepki gösterilen açıklamada, olası bir radyasyon sızıntısının yaratacağı tehlikeye de dikkat çekildi.

Açıklamada, nükleer tesislerin askeri saldırılara hedef yapılmaması gerektiği hatırlatılarak, "Bu tür eylemler, Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunuldu.