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İHA

İsrail, dünyayı ateşe atıyor...

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında yaşanan gerginlikten dolayı Türkiye ile sınır olan İran Devletine İsrail tarafından yapılan hava saldırıları sonucunda birkaç kent vuruldu.

TÜRK VATANDAŞLARI YURDA DÖNÜYOR

İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan bulunan Türk vatandaşları ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş işlemlerine başladı.

BÖLGEDE GERGİNLİK ARTIYOR

İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine sabaha karşı saldırı düzenledi.

SINIR KAPILARINA AKIN ETTİLER

Bu olayın ardından İran'da resmi tatil olmasına rağmen sürücülerin benzin istasyonlarında kuyruklar oluşması dikkat çekerken, Türk vatandaşları ise Esendere sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar.

Esendere sınır kapısında yoğunluğun olmaması da gözlerde kaçmadı.

"İNŞALLAH KISA SÜREDE BU GERGİNLİK BİTER"

Kısa sürede bu gerginlikte biter diyen Zeki Gürdal, "Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail'in İran'ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Bizden İran'dan döndük Türkiye'ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarımda araç kuyruklarının olduğumu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter" dedi.