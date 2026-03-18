İran'dan Körfez ülkelerine tahliye uyarısı

Orta Doğu'daki savaş 19. gününde devam ediyor.

İsrail-ABD ortaklığıyla İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla süren savaşta son dakika bilgileri ardı ardına geliyor.

İran, başta dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere birçok üst düzey yetkilisini kaybederken, misilleme yaptığı bölgelerde de büyük yıkımlar görülüyor.

HÜRMÜZ KAPATILDI, HARK ADASI VURULDU

Enerji savaşına dönüşen çatışmalarda Hürmüz Boğazı kapatılmış, ABD ise İran'daki petrolün kalbi olarak nitelendirilen Hark Adası'nı hedef almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump adanın altyapısına 'özellikle' zarar verilmediğini bildirmiş, saldırının gözdağı niteliğinde gerçekleştirildiği medyada yer almıştı.

'KÖRFEZ ÜLKELERDEKİ PETROL VE GAZ TESİSLERİNE SALDIRI'

İran ABD unsurlarını vurduğu Körfez ülkelere bir uyarı yayımladı.

İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın Suudi Arabistan, BAE ve Katar'daki büyük petrol ve gaz tesislerine yakın zamanda saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE TAHLİYE UYARISI YAPILDI

İran medyası uyarıyı şu ifadelerle aktardı:

"İran Devrim Muhafızları Körfez bölgesindeki birçok ülke için tahliye uyarısı yayımladı."