Ali Laricani için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in hava saldırısından öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
ABD ile İsrail'den ortak saldırı...
İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarda, dini lider Ayetullah Hamaney'in yanı sıra birçok üst düzey isim hedef alınarak öldürüldü.
İran ise bu saldırılara karşılık misilleme saldırılara başladı.
Orta Doğu'da karşılıklı çatışmalar sürerken, İsrail'den üst düzey isimlere yönelik yeni bir saldırı daha geldi.
İRAN'IN KRİTİK İSİMLERİNDEN LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail saldırılarda, İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'in öldürüldüğünü iddia etmişti.
Söz konusu iddialar, Laricani'nin sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımda doğrulandı.
İRAN DUYURDU: ALLAH'A KAVUŞTU
Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanılmıştı:
Bismillahirrahmanirrahim
Sevgili ve yüce İran milleti!
Müslüman halklar ve dünyanın özgür insanları:
Allah’ın kulu, Allah’a kavuştu.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Ali Laricani ve dünkü saldırılarda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani için bugün Başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
İnkılâp Meydan'ında düzenlenen törene halk yoğun katılım gösterdi.