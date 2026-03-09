İran'dan yeni açıklama: Türkiye'yi hedef almadık

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Türkiye, taraflara barış çağrısı yapıyor ve bölgesindeki istikrarın da yeniden sağlanması için çaba harcıyor.

Savaşın tarafı olmayan Türkiye, gerekli önlemleri de aldı.

Ancak geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir son dakika bilgisi geldi.

Doğu Akdeniz'den kalkan füzeyi NATO unsurları vurdu, parçalar Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan imha edilen balistik füzeye ilişkin bir açıklama geldi.

IRAK VE SURİYE'Yİ GEÇİP TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Bu gelişmeden kısa bir süre İran cephesi, Türkiye'ye dair bir saldırıda bulunmadıklarını açıklamıştı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KONUŞTU

Bugün ise yeni bir son dakika daha geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"ABD GÖRÜŞMELERİ BALTALIYOR"

Bekayi, "İranlılar vatanlarını savunmaya hazır" dedi. Bekayi, İran'ın geleceğini "İran halkının iradesinin" belirleyeceğini söyledi ve ABD'yi, İran'a yönelik saldırılarından önce devam eden diplomatik görüşmeleri "baltalamakla" suçladı.

Bekayi, "Biz diplomatik görüşmelerle meşgulken onlar savaş açtılar." dedi. Bekayi, olası ateşkes hakkında da "saldırılar devam ettiği sürece düşmanlara karşı savunma ve misillemeden başka bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

"İRAN TÜRKİYE'YE SALDIRI BAŞLATMADI"

İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye, Azerbaycan veya Kıbrıs'ı hedef almadığını, bu ülkelere karşı "İran topraklarından herhangi bir saldırı başlatılmadığını" belirtti.

Ayrıca bildirilen saldırıların bazılarının "sahte" olabileceğini ima ederek, "Düşmanın, aramızda ve diğer ülkeler arasında ayrılık yaratmak için bazı sahte saldırı düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk." dedi.