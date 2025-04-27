İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 28'e çıktı

AA

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki limanda, bazı konteynerlerin infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada can kaybı artıyor.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

"28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Kolivend, "Maalesef şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 20 kişi de yoğun bakımda." dedi.

Patlamada yaralı sayısı 20'si ağır, 1000 kişiye yükseldi.

Bölgeye gelen İran Kızılayı ekipleri, inceleme yaptı.

"YARALILARIN BÜYÜK BİR KISMI TABURCU EDİLDİ"

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Kolivend, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken şu anda 190 kişi halen hastanelerde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda, dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 800'e yükseldiği duyurulmuştu.

LİMANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ HASAR GÖRDÜ

Can kaybının da 25 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.