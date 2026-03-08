İran'ın petrol depoları vuruldu: Benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları 9. gününde devam ederken, Tahran başta olmak üzere başkent çevresindeki kritik enerji altyapıları hedef alındı.

Bu saldırılar sonucunda tesislerde büyük çaplı yangınlar çıktı.

YAKIT ALIM KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

Alevler ve yoğun duman kilometrelerce öteden görüldü, hatta bazı bölgelerde sızan petrol otoyollara yayılarak yangınlara yol açtı.

Bu saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotası, 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

BENZİN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Saldırıların sonrası, Tahran'daki benzin istasyonlarında yoğun talep oluştu.

Sürücüler araçlarına yakıt doldurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

ARAÇLARINA YAKIT ALABİLMEK İÇİN KUYRUKTA BEKLEDİLER

Bu kuyruklar, olası tedarik sıkıntısına karşı önlem alma amacıyla gerçekleşti.

Petrol depolama alanlarının vurulması sonrası oluşabilecek sıkıntı nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.