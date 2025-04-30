İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ'a yazı gönderildi: İBB'den ihale dosyaları istendi

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmayı genişletiyor.

Bu kapsamda da yeni bir gelişme daha yaşandı.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni dosyalar talep etti.

2019'DAN BU YANA TÜM DOSYALAR İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB İştirak şirketleri KİPTAŞ ve İSFALT'ın 31 Mart 2019'dan bugüne kadar yapılan tüm ihale dosyalarını incelemek üzere talep etti.

İHALE DOSYALARI İNCELENECEK

İhalelere fesat karıştırıldığı iddialarının ardından genişletilen soruşturma ile iki iştirak olan KİPTAŞ ve İSFALT'ın son 6 yıldaki ihale dosyaları talep edildi.