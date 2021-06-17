İSKİ, suya yüzde 23 zam talebinde bulundu

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını gerekçe olarak gösteren İSKİ, her ay su satış birim fiyatlarına otomatik zam yapılmasını da istedi.

İstanbul'da daha önce suya yüzde 50 zam teklifiyle gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tekrar talepte bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

YÜZDE 23 ZAM TALEBİNİN GEREKÇESİ

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu öncesi meclise gönderilen teklifte, kimyasal girdi maliyetleri ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı gerekçe gösterilerek, hizmetlerin sürdürülebilmesi için fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunuldu.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.

Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.

TÜFE ORANINDA ZAM TALEBİ

İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

Zamlı tarifelerin, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.

İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda ise zam talebi, kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

TEVFİK GÖKSU, İSTANBULLUYU RAHATLATTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek olan İBB Meclisi öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, İBB Yönetiminin yeniden meclise getirdiği su zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KASIM AYINDA GÖRÜŞELİM DEDİK, YİNE GÜNDEME GETİRDİLER"

M. Tevfik Göksu, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran toplantısının son günündeyiz. Bu son günde bir Büyükşehir gündemi var. Fakat bu gündemden daha farklı olarak İSKİ olağan su genel kurulu var bugün. Ne hikmetse 15 gün önce olağan genel kurulda, İSKİ genel kurulunda almış olduğumuz kararlar Kasım’da görüşürüz dediğimiz kararlar ivedilikle İBB tarafından olağanüstü genel kurula getirildi. Olağanüstü genel kurula getirilmesinin sebebi de ilk defa İstanbul’un tarihinde İSKİ su zammı yapmak ve arsa satmak için genel kurul olağanüstü toplantı yapıyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda CHP ile birlikte su tarifesinin Kasım ayında görüşülmesini oy birliği ile ertelemiştik. Demiştik ki bu maddeyi Kasım ayında görüşelim ve Kasım ayında bu maddeyle ilgili gerekli kararımızı verelim. Ne hikmetse İBB ivedilikle yeniden su zammını görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı” dedi.

"KASIM AYINA KADAR HERHANGİ BİR ZAM GELMEYECEK"

Suya şu anda yüzde 23 su zammı istediklerini kaydeden Göksu, “Biz Ak Parti grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce hangi kararı verdiysek, hangi sözü verdiysek bu sözün arkasındayız. Su zammı meselesini, su tarifesinin yeniden düzenlenmesi meselesini Kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de yine ilgili maddeyi Cumhur ittifakı meclis üyeleri olarak reddedip Kasım ayında görüşülmesini ile ilgili maddenin tekrar devamını ve takibini isteyeceğiz. Onun için buradan İstanbullulara müjdeyi veriyorum. Kasım ayına kadar İstanbul’da suya herhangi bir zam gelmeyecek. Suyu afiyetle içebilirler” dedi.