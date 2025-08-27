Abone ol: Google News

İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeye devam ediyor

İsrail, sabahın erken saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 çocuk, anne ve babanın ölümüne neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 08:48

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. 

Gazze'de ateşkese yanaşmayan ve işgal kararı alan İsrail, kadın ve çocukları katlediyor. 

Gazze'de olanların duyurulmaması için gazetecileri de hedef alan İsrail, sabahın erken saatlerinde yine farklı noktalara saldırı gerçekleştirdi. 

3 ÇOCUK, ANNE VE BABALARI HAYATINI KAYBETTİ

Düzenlenen saldırılardan oldukça acı görüntüler de gelmeye devam ediyor...

Gazze'de sabah saatlerinde düzenlenen son saldırıda 3 çocuk, anne ve babası hayatını kaybetti. 

3 çocuğun son anları, görenlerin yüreğini yaktı...

53 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

