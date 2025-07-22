Masumları öldüren İsrail, Gazze'de eşekleri kurtarmakla övündü

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarla 59 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Masumları öldüren İsrail, skandal bir hamleye daha imza attı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail devlet televizyonu KAN'ın “Gazze'deki eşeklerin kurtarıldığına” dair haberi “heyecan verici ayrıntılarla” servis edildi.

"FRANSA'YA NAKLETTİ"

Paylaşımda, “İsrail, Gazze’den eşekleri kurtararak insanca bakım için Fransa’ya nakletti.” ifadeleri kullanıldı.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ÖLÜYOR

İsrail’in propagandasına göre, yaralı ve ihmal edilmiş birkaç eşeğin kurtarılması, Gazze’de süren yıkımın ve açlığın üzerini örtmeye yeterli bir ‘insani jest’ sayılıyor.

Oysa İsrail’in saldırıları, 10 aydan uzun süredir Gazze’yi bir enkaza çevirirken, yaklaşık 59 bin kişi yaşamını yitirdi; 140 binden fazla kişi ise yaralandı. Bunların büyük çoğunluğu kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşuyor.

EŞEKLER FRANSA'YA

Gazze’nin kuşatma altında kıtlıkla boğuştuğu, yardımların engellendiği ve açlıkla mücadele eden insanların gıda kamyonlarının altında ezildiği günlerde İsrail’in hayvan hakları şovu, soykırımı normalleştirme çabasından öteye gitmiyor.

Aynı İsrail, kurduğu “Gazze İnsani Yardım Vakfı” kılıfıyla yardım noktalarında Filistinlilere tuzak kurarak 27 Mayıs’tan bu yana 922 kişiyi öldürdü.

Sözde eşek kurtarma operasyonunu “insanlık örneği” gibi sunan Tel Aviv yönetimi, aynı anda Gazze’yi tümüyle işgal planını uygulamaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıkça “Gazze’nin tamamını işgal edeceğiz.” diyerek niyetini ilan etti.