İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği alana saldırdı

İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları sürüyor.

İsrail son olarak, güvenli bölge ilan ettiği alana saldırılar düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden zorla edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

ÇADIR HEDEF ALINDI

Saldırı, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alandaki bir çadırı doğrudan hedef aldı.

İsrail'in, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği bir diğer saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

EVLER HAVAYA UÇURULDU

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürdü.