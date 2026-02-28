Donald Trump: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık

İsrail ile İran arasındaki ipler bir kez daha koptu.

Sabah saatlerinde İsrail, İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattıklarını duyurdu.

İran hava sahasını tamamen kapatırken, Tahran'dan da patlama sesleri yükselmeye başladı.

"ABD İLE ORTAK OPERASYON" DENİLDİ

İsrail, saldırıya ilişkin operasyonun tarihinin haftalar öncesinden belli olduğunu duyurdu.

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynaklar, İran'a yapılan saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun akabinde de ABD Başkanı Donald Trump, suskunluğunu bozdu.

Başkanı Trump, yaptığı ilk açıklamada "Kısa bir süre önce ABD, İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." dedi.

"ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR"

Trump, "İran, nükleer programı yeniden inşa etmeye çalıştı. ABD ve diğerlerini tehdit eden uzun menzilli füzeler geliştiriyor.

İran asla nükleer silaha sahip olamaz. ABD ordusu büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor." dedi.

"KAYIPLARIMIZ OLACAĞINI BİLİYORUZ"

ABD Başkanı, "Kayıplarımız olacağını biliyoruz. Her savaşta bu olur ama bunların hepsini geleceğimiz için yapıyoruz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kısa süre önce, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran’da büyük bir muharebe operasyonuna başladı.

Amerikalılar hayatlarını kaybedebilir ve ABD kayıplar verebilir.

Donanmalarını yok edeceğiz, ABD, İran'ın füzelerini imha edecek ve füze endüstrisini yerle bir edecek.

İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırmak istiyoruz.

İran, ABD’ye tehdit oluşturacak füzeler geliştiriyor.

İran yanlısı gruplar, 2000 yılında Beyrut'taki Deniz Piyadeleri kışlasına bomba saldırısı gerçekleştirdi ve 241 ABD askeri personelini öldürdü.

İran'a geniş çaplı askeri operasyonlar başlattık.

İranlılar, Irak'ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdü ve biz buna artık tahammül etmeyeceğiz.

İran rejimi kitlesel terörizm devletidir ve artık buna tahammül etmeyeceğiz. Protestolar sırasında on binlerce vatandaşını acımadan öldürdü."