İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı Orta Doğu'nun tamamına yayma gayretinde.

13 Haziran'da İran'ı vurarak savaş başlatan katil İsrail ordusu hava saldırılarına devam ediyor.

Katil sürüsü İran'ın başkenti Tahran'a yoğun bir hava saldırısı başlattı.

TAHRAN YOĞUN SALDIRI ALTINDA

Düzenlenen saldırının ardından şehirden yoğun toz bulutu ve duman kalkarken o anlar kameralara yansısı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, düzenledikleri saldırının şimdiye kadar görülmemiş yoğunlukta olduğunu söyledi.

İSRAİL İRAN'IN HAVA GÜCÜNÜ KIRMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail sabah saatlerinde de İran'ın havalimanlarını vurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Haziran'dan bu yana İran'da 6 farklı havalimanına saldırı düzenlediğini, çok sayıda savaş uçağının da yer aldığı 15 hava aracını imha ettiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 13 Haziran'dan bu yana İran'ın birçok bölgesinde 6 havalimanına hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Hedef alınan havalimanları arasında Tahran'daki Mehrabad, Tebriz ve İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed havalimanlarının da yer aldığı ifade edildi.

Saldırılarda, havalimanlarının pistlerinin yanı sıra İran'a ait F-14, F-5 savaş uçaklarının da yer aldığı 15 hava aracının imha edildiği aktarıldı.

İRAN İSRAİL SAVAŞI 13 HAZİRAN'DA BAŞLADI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.