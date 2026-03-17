İsrail'in 'öldürüldü' dediği Ali Laricani, el yazısıyla mesaj yayımladı

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, 18. gününde devam ediyor.

Savaşın ilk gününde, Tahran'a yönelik saldırılar sonu İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

Hamaney'in aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkili de hedef alınarak hayatını kaybetti.

İran, İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD unsurlarına saldırı düzenledi.

Hürmüz Boğazı kapatıldı ve bazı bölge ülkeleri de hava sahalarını durdurdu.

"LARİCANİ'Yİ HEDEF ALDIK" İDDİASI

Karşılıklı açıklamalar da ardı ardına gelirken, İsrail medyası bir son dakika bilgisi paylaştı.

İsrail medyası, İsrail Ordusu'nun, "Ali Laricani'yi hedef aldık. Henüz öldürülüp öldürülmediği belli değil." açıklamasında bulunduğunu iddia etti.

İRAN BASINI 'MESAJ YAYIMLAYACAK' DEDİ

İran basını ise bu iddiaların üzerine Laricani'nin açıklama yapacağını duyurdu.

Basında yer alan haberde "Yakında Ali Laricani'den bir mesaj yayımlanacak." sözleri yer aldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İran basınında yer alan 'mesaj yayımlayacak' haberlerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, da bir açıklama yaptı.

Yisrael Katz, açıklamasında "Laricani öldü" dedi.

Katz, Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

LARİCANİ'NİN NOTU PAYLAŞILDI

Laricani, İran medyasında bildirilen mesajını yayımladı.

Laricani, el yazısı ile paylaştığı mesajında "Allah'tan şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Laricani'nin kendi sosyal medyasında yayımladığı mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:

İran İslam Cumhuriyeti Donanmasının kahraman şehitlerinin cenaze töreni vesilesiyle:



Onların hatırası İran milletinin kalbinde sonsuza dek yaşayacak ve bu şehitlikler, silahlı kuvvetler yapısı içinde İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun temellerini gelecek yıllar boyunca güçlendirecektir.



Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum.

6 MADDELİK BİR MEKTUP YAYIMLADI

Laricani, 16 Mart 2026 tarihinde Müslümanlara ve İslam ülkelerinin hükümetlerine hitaben 6 maddelik bir mektup yayımladı.

Bu mektupta Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıların müzakereler devam ederken gerçekleştirildiğini, İran'ı parçalamayı amaçladığını belirtti.

Saldırılarda İslam Devrimi'nin lideri ile birlikte bazı siviller ve askeri komutanların şehit edildiğini ifade etti.

Ancak İran halkının güçlü milli ve İslami direnişi sayesinde düşmanın stratejik bir çıkmaza sürüklendiğini vurgulayan Laricani, İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunun İran'a destek vermediğini savundu.

İRAN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Mektupta bazı ülkelerin İran'ı eleştirmesine de değinildi.

Bu ülkelerin, İran'ın kendi topraklarındaki ABD üslerini ve ABD ile İsrail'in çıkarlarını hedef aldığı için İran'ı kendilerine düşman gördüklerini iddia etmişti.

"SİZ HANGİ TARAFTASINIZ?"

Laricani bunu bir bahane olarak nitelendirdi ve bugünkü mücadelenin bir tarafında ABD ile İsrail, diğer tarafında ise Müslüman İran ve direniş güçlerinin yer aldığını söyledi.

Ardından İslam ülkelerine doğrudan "Siz hangi tarafta yer alıyorsunuz?" sorusunu sordu.

İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Laricani ayrıca İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

ABD'nin İslam ülkelerine sadık olmayacağını ve İsrail'in düşman olduğunu hatırlatarak, ülkelerin hem kendi geleceklerini hem de bölgenin geleceğini düşünmelerini istedi.

İran'ın hakimiyet niyeti olmadığını, sadece İslam ümmetinin güçlü bir şekilde birleşmesinin tüm ülkelere güvenlik, ilerleme ve bağımsızlık getireceğini savundu.