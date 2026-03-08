İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını hedef aldı

Orta Doğu'daki savaşta 8'inci gün...

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

İran'da bu saldırılara İsrail'i ve bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık veriyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN KARARGAHI VURULDU

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde yer alan Devrim Muhafızları'nın karargahı, İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından bombaladı.

Karargah, Devrim Muhafızları'nın "Uzay gücü" karargahı olarak biliniyordu.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Öte yandan Tahran'a çok sayıda patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Bölgeden son günlerde olduğu gibi dumanlar yükseldi.

"ASLA TESLİM OLMAYIZ"

NBC News'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşa atıfta bulunarak, "Direndik ve 12 gün sonra İsrailliler, koşulsuz ateşkes istediler. Bu yüzden asla pes etmeyiz.

Asla teslim olmayız. Ne kadar sürerse sürsün direnmeye devam ederiz. Kendimizi savunmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı, halkımızı ve onurumuzu savunuyoruz. Onurumuz satılık değil." dedi.