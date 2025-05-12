AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Gazze'de masumları öldüren İsrail, bu kez bir okulu bombaladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgalci İsrail savaş uçakları, Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.
ÇOCUKLAR ÖLDÜ
Katil İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
KAMPLARI DA BOMBALIYOR
Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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