İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistleri İstanbul'a götüren uçak havalandı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren uçak, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kısa bir süre önce kalkış yaptı.

İşlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY uçağına bindi ve uçak hareket etti.

AKTİVİSTLERİN SAAT 15.40 CİVARINDA İSTANBUL'A VARMASI BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.